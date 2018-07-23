Когда мы первый раз открыли черный саркофаг, то запах сбил с ног — археологи рассказали о зловещем захоронении

Ученые не обнаружили никаких следов древнего проклятья, зато смогли идентифицировать принадлежность останков, сообщает издание Science Allert.

Несколько дней назад археологи вскрыли зловещий черный саркофаг, найденный в начале июля в Александрии. Несмотря на все «предупреждения» таблоидов о неком проклятии, которое наложено на эту гробницу, никаких следов древнего зла ученые не обнаружили. Зато о некоторых особенностях процедуры вскрытия саркофага рассказало издание Science Allert.

По версии таблоидов, в саркофаге покоилась некая знатная особа, а возможно и сам Александр Македонский . И горе тому, кто вскроет эту могилу. Однако, когда несмотря на все предостережения, гробницу открыли, то там оказалось три полуразложившиеся мумии, сильно подпорченные просочившийся в саркофаг водой. По версии ученых, скорее всего останки принадлежат трем солдатам.

Когда первый раз саркофаг попытались вскрыть, то жуткий запах, исходящий из-под крышки, просто сбил с ног. Однако, к древнему проклятию, как позже выяснилось, этот «аромат» отношения не имел — его источала канализационная вода, которая просочилась в саркофаг через щель в его стенке.

«Посмотрите на меня, я первый заглянул в саркофаг и до сих пор жив и стою перед вами. Никакого проклятья нет», — приводит издание слова генерального секретаря Совета Министерства по делам древностей Мустафы Вазири.

Саркофаг был обнаружен 1 июля в Александрии при проведении строительных работ. Он сделан из черного гранита и весит около 30 тонн.