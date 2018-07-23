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В Омске можно будет понаблюдать «кровавое» лунное затмение
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В Омске можно будет понаблюдать «кровавое» лунное затмение 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Июльское затмение Луны станет самым продолжительным в 21 веке и продлится 1 час 43 минуты. Напомним, что ночью с 27 на 28 июля жители западных и центральных регионов России смогут наблюдать сразу два редких астрономических события — полное лунное затмение и противостояние Марса, которое происходит лишь раз в 15-17 лет. Об этом пишет МК в Омске.
В эти моменты Солнце, Земля и Марс выстраиваются в ряд под углом 180 градусов, кроме того, минимальным будет и расстояние между нашей планетой и кранным Марсом, они сблизятся на наименьший с 2003 года промежуток в 58 млн км.
Наблюдать за затмением можно с телескопов омского планетария (количество мест ограничено) или по прямой трансляции с плато Шатжатмаз в Карачаево-Черкессии, где располагается научная станция Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. Следующее полное лунное затмение омичи смогут наблюдать 21 января 2019 года.
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