В Омске можно будет понаблюдать «кровавое» лунное затмение

Июльское затмение Луны станет самым продолжительным в 21 веке и продлится 1 час 43 минуты. Напомним, что ночью с 27 на 28 июля жители западных и центральных регионов России смогут наблюдать сразу два редких астрономических события — полное лунное затмение и противостояние Марса, которое происходит лишь раз в 15-17 лет. Об этом пишет МК в Омске

В эти моменты Солнце, Земля и Марс выстраиваются в ряд под углом 180 градусов, кроме того, минимальным будет и расстояние между нашей планетой и кранным Марсом, они сблизятся на наименьший с 2003 года промежуток в 58 млн км.