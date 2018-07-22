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«Кинофакты»: «Место встречи изменить нельзя»
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Греция меняет тон в отношении России

«Кинофакты»: «Место встречи изменить нельзя» 

Рамблер 14 минут назад
Первую команду "Мотор!" на съемках фильма "Место встречи изменить нельзя" режиссер Станислав Говорухин произнес в сцене в биллиардной. Снимали в Одессе. Хлопушка, начали съемки, и тут выясняется, что ни Куравлев, ни Высоцкий вообще не умеют"катать шары". Обратились к профессионалам — королям биллиарда Одессы. Им пришлось учить актеров держать кий и делать простейшие удары. В итоге все биллиардные трюки в эпизоде выполняет мастер спорта СССР, Владимир Иванов.
По шарам бьет Высоцкий и Куравлев, дальше делается монтажный стык — и шары вгоняет в лузу мастер. Режиссер считал, что Куравлев в этой сцене слишком обаятелен. А ему хотелось, чтобы актер сыграл не просто симпатичного вора, а "вора в законе", с блатными повадками и соответствующим говорком. Остановили съемку, стали репетировать. Куравлев изменил походку, необычно заговорил, "завыдрючивался". Это было и смешно, и грустно, и непохоже.
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