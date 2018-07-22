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Виллу эпохи эллинизма обнаружили в Триполисе
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Археологи обнаружили в турецком Триполисе виллу эпохи эллинизма 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турецкие археологи обнаружили виллу, построенную более 2 тыс. лет назад на территории античного города Триполис в провинции Денизли. Как рассказал в интервью агентству Anadolu руководитель археологической экспедиции Бахадыр Думан, здание относится к эпохе позднего эллинизма — период в истории Восточного Средиземноморья, который длился со времен смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. и до окончательного установления римского владычества.
"Вилла имеет 12 комнат, пол покрыт мозаикой, а стены украшены красочными фресками и геометрическим орнаментом. Мы предполагаем, что владелец дома был торговцем. Стоит также отметить, что канализационная система в доме в полном порядке. На вилле также есть одна большая комната, зал, спальня, детская и рабочий кабинет", — рассказал Думан.
Научные исследования в античном Триполисе, история которого восходит ко временам Пергамского царства — III — II вв. до н.э., начались в 2012 году. Их проводят специалисты факультета археологии Университета Памуккале. Триполис является классическим примером античного поселения. Археологам удалось найти ворота, являвшиеся основным входом в город, развалины амфитеатра, административных зданий, вымощенную мрамором рыночную площадь с колоннадой. Также раскопаны византийские церкви, дома зажиточных горожан. Архитектурные объекты относятся к различным эпохам, поскольку город пережил несколько царств и империй.
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