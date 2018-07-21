Исследователи: древние люди могли самостоятельно добывать огонь

До недавнего времени считалось, что древний человек не умел получать огонь самостоятельно, а добывали его с «помощью природы».

Нидерландские ученые провели детальный анализа ряда древних окаменелостей. Исследователи пришли к выводу, что древние люди знали, как высекать искры и получать огонь. Об этом сообщает агентство France Presse.

До недавнего времени считалось, что древний человек не умел получать огонь самостоятельно, а добывали его с «помощью природы».

Археологи обнаружили десятки предметов из кремня с характерными бороздками на обеих гранях. Возраст находок насчитывает более 50 тысяч лет. Следы на окаменелостях, по некоторым оценкам, указывают на то, что они могли быть использованы для ударов по твердому минералу. Это, в свою очередь, приводило к образованию искр, которые, попадая на высохшую траву или листья, воспламенялись.