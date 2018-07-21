В Англии найден зуб 16-метровой акулы 

Некоторые люди находят удивительные находки, которыми интересуется множество людей. В мире столько всего интересного и необычного, что порой и не представляешь, что могут показать миру в тот или иной день. Вот и учёные находятся в постоянном поиске и нередки случаи, когда их ожидания и поиски не проходят даром. Так, учёные из Великобритании чудом обнаружили зуб огромной акулы, которая обитала в далекие времена. По предварительным оценкам, возраст этой акулы достигает около трёх миллионов лет. При жизни она весила около 47 тон и была около 16 метров в длину, что поражает воображение. Интересная находка была сделана в городе Клактон, археологом по имени Тони Гейс и мужчина сразу понял многое о находке, как только обнаружил её. Являясь знатоком о современных акулах, Тони рассказал, что зуб в 3 раза больше акульих зубов, которые обитают в настоящее время. Согласно рассказам археолога, он исследует пляжи около 65 лет своей жизни и часто обнаруживает интересные находки и останки доисторических животных. Он нашёл немало удивительных находок и среди них есть кости мамонта и зубы шерстяного носорога. Тони не планирует останавливать поиски останков древних животных и наверняка найдёт ещё не мало интересного.