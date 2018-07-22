Конспирологи просят отдать им жидкость из черного саркофага

Найденный в египетской Александрии черный саркофаг с древними мумиями привлек внимание сторонников конспирологических теорий, передает РЕН ТВ . В интернете появилась петиция о том, чтобы позволить заинтересованным выпить жидкость из саркофага, в которой несколько тысяч лет плавали тела. Автор инициативы объясняет, что жидкость из саркофага похожа на «энергетический напиток», выпив который люди смогут обрести силу и мощь.

С момента находки черного саркофага его окружало множество легенд о хранящемся в нем проклятии, способном убить весь мир. Однако открытие ученых обрадовало не всех: в саркофаге нашли три мумии воинов. Жидкость, которую также обнаружили ученые, попала в саркофаг из-за образовавшихся трещин, однако для некоторых находка стала носить сакральный характер.

«Мы должны выпить красную жидкость из проклятого черного саркофага, как газированный напиток, чтобы забрать ее силы и в конце умереть», — написал один из подписавших петицию в своем Twitter. Петиция уже собрала 5 тысяч подписей, люди не перестают размышлять, что произойдет, если выпить найденную в саркофаге жидкость.

Ученые нашли черный саркофаг в Александрии в июле при проведении строительных работ. Находка породила множество слухов о хранящемся в нем проклятии.