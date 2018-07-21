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Исследователи открыли новый вид динозавров в США
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Исследователи открыли новый вид динозавров в США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Останки динозавра найдены 10 лет назад.
Американские палеонтологи утверждают, что им удалось открыть неизвестный вид динозавров.
Открытием делится Музей естественной истории штата Юта.
В ролике, представленном на YouTube, говорится, что новому виду дано название «Akainacephalus johnsoni». Данный динозавр относился к инфраотряду анкилозавров — мощных ящеров.
Эксперты добавляют, что они обнаружили большую часть скелета доисторического животного. Палеонтологи готовили найденные останки к музейной экспозиции.
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