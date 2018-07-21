Исследователи открыли новый вид динозавров в США

Останки динозавра найдены 10 лет назад.

Американские палеонтологи утверждают, что им удалось открыть неизвестный вид динозавров.

Открытием делится Музей естественной истории штата Юта.

В ролике, представленном на YouTube, говорится, что новому виду дано название «Akainacephalus johnsoni». Данный динозавр относился к инфраотряду анкилозавров — мощных ящеров.

Эксперты добавляют, что они обнаружили большую часть скелета доисторического животного. Палеонтологи готовили найденные останки к музейной экспозиции.