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Объявились желающие выпить из загадочного саркофага
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Объявились желающие выпить жидкость из загадочного черного саркофага 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
В интернете начался сбор подписей под требованием позволить людям выпить красноватую жидкость из древнего саркофага, который нашли в Египте. Об этом сообщает издание Metro.
Гробница из черного гранита, запечатанная тысячи лет назад, была обнаружена в начале июля при раскопках в Александрии. 19 июля археологи вскрыли саркофаг. Под крышкой оказалась красноватая жидкость, в которой плавали три скелета.
В ответ на эту новость Иннес МакКендрик, программист из Великобритании, участвовавшая в разработке игры No Man’s Sky, создала петицию на сайте Change.org. Она призвала сделать из красноватой жидкости газированный энергетический напиток, чтобы люди смогли впитать ее силу.
По словам МакКендрик, черный саркофаг стал для нее символом надежды.
«Перед людьми открылась возможность, которой они в последнее время так часто были лишены, — представить более светлое и оптимистичное будущее, в котором погубленную землю рвут на части и пожирают разъяренные египетские боги», — объяснила она изданию Metro.
За 12 часов под ее требованием подписались более 250 человек. «Я так рада, что другие поддержали мою петицию и разделяют мою миссию принести скорый конец всему сущему», — заявила МакКендрик.
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