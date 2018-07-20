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Деятельность человека отразилась на временах года
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Ученые: деятельность человека отразилась на временах года 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Американские ученые установили, что деятельность человека отражается на сезонных колебаниях температуры воздуха в тропосфере — нижнем слое атмосферы. Это позволило выяснить, что летние температуры в некоторых регионах начали расти быстрее, чем зимние. Исследование опубликовано в журнале Science.
Новая работа впервые зафиксировала следы влияния антропогенного потепления на смену сезонов, замеченные в тропосфере. Ранее свидетельства этого процесса находили только на поверхности Земли: например, более раннее таяние снега или изменения сезонных миграций животных.
Авторы новой работы изучили несколько теоретических моделей, описывающих состояние климата до и после промышленной революции. Исследователи выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур, зависящие от естественных причин (например, явления Эль-Ниньо или извержений вулканов). Затем эти «рисунки» сопоставили с данными спутниковых измерений температуры в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.
Согласно моделям, самый сильный контраст между зимой и летом существует в средних широтах Северного полушария. В тропиках эта разница значительно меньше, а самые скромные колебания свойственны Антарктике. Спутниковые наблюдения подтвердили эти особенности регионов, но показали: разница между зимними и летними температурами в некоторых районах Северного полушария оказалась значительно больше, чем предполагали модели. Самые сильные различия заметили на территории Монголии и восточных регионов России.
Колебания температуры / © Santer et al. (2018)
Летние температуры в средних широтах росли быстрее, чем зимние. В Северном полушарии этот эффект оказался более заметным, так как в нем значительно больше суши, чем в Южном, и океан поглощает меньше «лишнего» тепла. По словам ученых, естественные факторы не объясняют такого резкого потепления — разрыв между летом и зимой растет из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью людей.
К чему приведут изменения температурных циклов тропосферы, пока неясно. Ученые считают, что эти процессы могут увеличить частоту и силу природных катаклизмов.
Ранее исследователи зафиксировали рекордное ослабление Гольфстрима.
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