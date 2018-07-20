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Новая головоломка восхитила Сеть
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«Головоломка для мозга»: в Сети обсуждают новую оптическую иллюзию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Пользователи твиттера восхитились оптической иллюзией, представленной профессором Техасского университета в Эль‐Пасо Дэвидом Новиком.
На картинке за цветными горизонтальными полосами изображены несколько кругов, которые кажутся разноцветными. Однако на самом деле все фигуры окрашены в бледно-абрикосовый цвет, что можно увидеть, открыв изображение на весь экран.
Новак назвал иллюзию "конфетти". В комментариях к посту некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения.
"Великолепно"! Следуя вашему примеру, я сделал такую же картинку с желтыми сердцами, которые кажутся разноцветными", — написал @AkiyoshiKitaoka
"Восхитительно", — отметили в комментариях.
"Отличная головоломка для мозга", — согласилась @Manisha3005.
Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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