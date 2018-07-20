Новая головоломка восхитила Сеть

«Головоломка для мозга»: в Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

Here's a second confetti illusion. All the dots in the background are the same color (RGB 248, 205, 172) but are perceived as four different colors. Like all Munker illusions, this is affected by image size. If the illusion isn’t clearly apparent, try shrinking the image. pic.twitter.com/VXjtbIovhm— David Novick (@NovickProf) July 19, 2018 Пользователи твиттера восхитились оптической иллюзией, представленной профессором Техасского университета в Эль‐Пасо Дэвидом Новиком.

На картинке за цветными горизонтальными полосами изображены несколько кругов, которые кажутся разноцветными. Однако на самом деле все фигуры окрашены в бледно-абрикосовый цвет, что можно увидеть, открыв изображение на весь экран.

Magnificent! I have followed your idea and have made a similar image that yellow hearts appear to be different in color. pic.twitter.com/qLTqVebyvg— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) July 19, 2018 Новак назвал иллюзию "конфетти". В комментариях к посту некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения.

"Великолепно"! Следуя вашему примеру, я сделал такую же картинку с желтыми сердцами, которые кажутся разноцветными", — написал @AkiyoshiKitaoka

"Восхитительно", — отметили в комментариях.

"Отличная головоломка для мозга", — согласилась @Manisha3005.

Пост с иллюзией уже собрал более пятнадцати тысяч лайков и пяти тысяч ретвитов.