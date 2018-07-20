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Ученые узнали, кому принадлежат обнаруженные в черном саркофаге мумии
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Ученые узнали, кому принадлежат обнаруженные в черном саркофаге мумии 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Найденные в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии принадлежат, скорее всего, погибшим в сражении воинам, передает египетская газета «Аль-Баваба».
К такому предварительному выводу пришли специалисты после изучения сохранившихся черепов с характерными повреждениями холодным оружием. Вероятно, оно и стало причиной смерти в бою, считают исследователи.
Ранее представители Министерства по делам памятников древности Египта разгерметизировали и подняли девятитонную крышку саркофага. Планируется достать также нижнюю часть гранитного памятника весом 25–30 тонн.
Мумии сильно повредились от воды, попавшей в саркофаг через трещину. Ученые должны будут узнать, кто именно был здесь захоронен, с помощью современных технологий они хотят восстановить внешний облик погребенных воинов.
Не тронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет нашли в начале июля во время строительных работ городе Александрии. На территории раскопок могут находиться и памятники эллинистического периода истории Египта.
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