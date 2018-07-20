В Египте закончили поднимать черный саркофаг

В Египте завершили операцию по подъему черного саркофага

В египетском городе Александрия в пятницу завершилась масштабная операция по подъему из земли гигантского черного гранитного саркофага возрастом более двух тысяч лет, вызвавшего в мире массу слухов и невероятных предположений.

Тело саркофага без крышки (общий вес памятника специалисты оценили в 25-30 тонн) смогли поднять только с помощью военной спецтехники — огромный вес гранита не поддался обычным строительным кранам. Рабочим пришлось делать подкоп под днищем саркофага, чтобы оторвать его от земли. Саркофаг перевезут в район александрийского археологического комплекса Мустафа Камиль, где расположены птолемейские захоронения III-II веков до нашей эры.

Обнаруженные в саркофаге три мумии отправят в лабораторию для тщательного изучения. Ученым предстоит ответить на множество вопросов, определить точный возраст захоронения, причину смерти похороненных людей. Они также попытаются при помощи современных технологий воссоздать внешний облик погребенных. После первого осмотра мумий археологи предположили, что в саркофаге находятся воины, погибшие в одном из сражений, возможно, члены одной семьи.

В министерстве по делам памятников древности уверяют, что саркофаг не имеет отношения к членам какой-либо царской семьи, поскольку на нем отсутствуют соответствующие надписи и таблички с именами погребенных, а само захоронение очень скромное. Вместе с тем, вызывает интерес тот факт, что материал, из которого сделан этот один из самых больших обнаруженных в Египте саркофагов (гранит необычного черного цвета), добывался только в районе Асуана на другом конце страны и стоил очень дорого.

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрии. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.