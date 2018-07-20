В Италии нашли похищенные полотна Рубенса и Ренуара

Итальянские карабинеры вернули похищенные в апреле прошлого года картины Рубенса "Святое семейство и святая Анна" и Ренуара "Девушки на лугу", сообщили местные СМИ.

В середине июня правоохранители арестовали пятерых подозреваемых в краже двух картин. Похитители вышли на связь с двумя торговцами произведениями искусства, выдавая себя за израильского бизнесмена и раввина. Мошенники заявили, что готовы заплатить за произведения 26 миллионов евро. В ходе встречи полотна были помещены в багажник машины, на которой мошенники скрылись от продавцов.

Расследование определило, что преступники собирались снова выставить их на рынок, но не успели перепродать.

При этом, как сообщил РИА Новости представитель управления карабинеров по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия, подлинность обеих картин еще предстоит установить.