Археологи откопали средневековый меч под Смоленском

Раскапывая ритуальное захоронение в Гнездовских курганах, ученые нашли воткнутый в землю средневековый меч. Об этом сообщила газета «АиФ».

Находку обнаружили еще прошлым летом, но не успели исследовать, поскольку сезон раскопок подходил к концу. По словам ученых, захоронение, в котором находился меч, абсолютно не характерно для гнездовского курганного комплекса. Рядом с воткнутым по рукоять оружием лежали человеческие кости и уголь.

«Ничего подобного в Гнёздово пока не встречалось! Меч из погребального комплекса относится к типу Е по классификации Я. Петерсена. Клинок двулезвийный, с широким долом, расположенным в центральной части. Ближе к рукояти с обеих сторон клинка находится клеймо из буквообразных знаков и символов, по всей видимости, являющееся производственной маркой кузнеца или мастерской», — объяснил археолог Василий Новиков

Неподалеку от необычного захоронения обнаружили часть рукояти другого меча. Предполагается, что рядом располагалась кузница.

Находку планируют представить на выставке «Культурный мост: из прошлого в настоящее» в московском Музее архитектуры имени А. В. Щусева с 10 по 21 октября 2018 года.