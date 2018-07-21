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Китайцы отыскали способ продлить жизнь
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Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности, выяснили китайские ученые.
Исследователи 16 лет наблюдали за диетой более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин, пишет Journal of Internal Medicine. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.
Отмечается, что регулярно употребляющие рыбу мужчины на 10 процентов реже страдают от заболевания сосудов и на 37 процентов — печени. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38 процентов.
По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.
При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.
Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.
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Комментарии5  Ещё 9 источников 
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