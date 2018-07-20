Ученые узнали, кому принадлежат останки в таинственном черном саркофаге

На месте проведения раскопок также могут находиться памятники относящиеся к 332 году до нашей эры. К тому же в районе обнаружения саркофага ранее нашли могилы относящиеся к IV веку до нашей эры.

Три мумии, найденные в черном александрийском саркофаге, могут принадлежать погибшим в древности воинам. Так решили ученые, после обследования костей обнаруженных в месте раскопок. В частности, на останках черепов имеются повреждения от холодного оружия, сообщает египетская газета «Аль-Баваба».

Ранее ученые опровергли версию о принадлежности останков какой-либо королевской семье. Поскольку на саркофаге, в котором были обнаружены кости, отсутствуют характерные надписи и именные таблички. Работать с останками очень тяжело, добавляют исследователи, так как кости оказались сильно размыты просочившейся в саркофаг водой. Теперь мумии будут обследовать при помощи современного оборудования, которое поможет дать окончательный ответ на вопрос: кто же погребен в древней могиле? Возможно получится восстановить внешний облик воинов.

Таинственный саркофаг из черного гранита обнаружили в начале июля в египетской Александрии при проведении земляных работ. Согласно выводам ученых, гроб весом в 25-30 тонн пролежал в земле более двух тысяч лет. Здесь же нашли мраморную статую мужчины и многие другие артефакты. Вскрыли саркофаг накануне. Перед этим жителей окрестных домов эвакуировали, а район оцепили военные и полиция. Предполагалось, что ядовитый газ скопившийся внутри саркофага мог повредить людям.

Нашлись и противники научных изысканий. В СМИ заговорили о «проклятии фараона», согласно которому запрещено прикасаться к древним захоронениям. Ослушавшихся, якобы ждут многочисленные несчастья и даже смерть.