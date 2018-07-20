В США нашли останки неизвестного науке анкилозавра-мигранта

Палеонтологи идентифицировали динозавра, останки которого были обнаружены в национальном парке «Великая лестница» в штате Юта. На это им потребовалось 10 лет исследований, сообщает PeerJ.

Окаменелости, найденные в 2008 году, отнесли к роду анкилозавров. Эти травоядные существа топтали Землю 100-66 миллионов лет назад. Однако у фрагментов скелета были необычные особенности, которые озадачили ученых — так, на его голове находились рога и шипы, тогда как большинство его сородичей «щеголяли» гладкой броней.

Наконец, эксперты пришли к выводу, что имеют дело с новым видом, которвый назвали Akainacephalus johnsoni. Его возраст примерно определили в 76 миллионов лет.

Главным сюрпризом стало то, что новый вид, очевидно, находится в близком родстве с азиатскими анкилозавридами. Из этого можно сделать вывод, что в позднем меловом периоде случилось по меньшей мере две крупные миграции динозавров, в результате чего Akainacephalus johnsoni и оказался на территории современных Штатов.

Ранее сообщалось, что ученые проанализировали метод воскрешения динозавров, продемонстрированный в голливудском фильме, и пришли к выводу, что в реальности он не сработает.

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