Астрономы обнаружили загадочного двойника гигантской экзопланеты

Газовый гигант Бета Живописца b — одна из наиболее изученных экзопланет, которую несколько лет назад удалось даже сфотографировать напрямую. Расположена она в 63 световых годах, имеет массу всемеро больше массы Юпитера и в 1,65 раз больший диаметр. Бета Живописца возглавляет группу молодых совместно движущихся звезд, разделяющих, видимо, и общее происхождение.

У другой звезды этой группы Трент Дюпуи (Trent Dupuy) и его коллеги обнаружили недавно планету, — почти точную копию Беты Живописца b. В статье, опубликованной в Astronomical Journal, они сообщают об открытии гиганта 2MASS 0249c массой в 11,6 масс Юпитера. Однако в остальном экзопланеты оказались интригующе непохожи друг на друга.

Бета Живописца b находится всего в девять раз дальше от своей звезды, чем Земля — от Солнца, а 2MASS 0249c — в 1950 раз дальше. Вдобавок, ее «материнская звезда» — вовсе не звезда, подобная Солнцу или Бете Живописца, а двойная система коричневых карликов. Бета Живописца на порядок ярче Солнца; коричневые карлики 2MASS 0249 в 2000 раз тусклее.

Похоже, что, несмотря на общее происхождение звезды и пары карликов, их похожие друг на друга планеты формировались в разных условиях и совершенно по-разному. Бета Живописца b вполне укладывается в традиционные представления об образовании газовых гигантов из протопланетного облака, окружающего молодую звезду. Ученые полагают, что в небольшом облаке-предке 2MASS 0249 просто не было достаточно материала для рождения такой крупной планеты. Возможно, дополнительное вещество она получала за счет притока откуда-то извне.