Опубликован рейтинг стран по числу научных публикаций

Россия заняла десятое место по числу публикаций естественнонаучной тематики в рейтинге, разработанном Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ). По некоторым областям физики РФ вошла в пятерку стран с наибольшим числом публикаций. Полный текст отчета доступен на сайте ИСИЭЗ ВШЭ.

Сотрудники ИСИЭЗ ВШЭ составили рейтинг стран по числу научных работ, опубликованных в 2015-2017 годах в научных изданиях из базы данных Web of Science. Лидируют в рейтинге США Китай , Россия же заняла 10-е место. Авторы проанализировали позиции страны и по отдельным областям науки. По некоторым из них (оптика, атомная физика и физика частиц и поля) Россия занимает четвертое место, а по междисциплинарным трудам, связанным с физикой — третье.

По словам автора исследования Екатерины Дьяченко, высокие позиции нашей страны по ряду физических областей можно объяснить тем, что российские ученые активно работают в составе международных исследовательских групп. Ученые из России указаны в соавторах 3,7% научных публикаций.

Исследование показывает также, как изменились позиции России по числу естесвеннонаучных публикаций за последние десять лет. В исследование вошли статьи по более чем 60 областям науки, среди которых биологические, компьютерные, математические, физические, химические науки и науки о Земле. Практически во всех этих областях число публикаций российских ученых уменьшилось, хотя и не сильно. По многим отраслям страна опустилась в рейтинге не более чем на пять позиций. Исключение составляет микология — число публикаций по этой теме опустилось в рейтинге на 15 мест за 10 лет.

Во многих областях науки, наоборот, виден число публикаций растет, причем довольно активно. Особенно это касается компьютерных технологий. Число публикаций по информационным сисетмам поднялось на 17 позиций. Еще целый ряд похожих областей, а также некоторые биологические и физические науки поднялись в рейтинге на несколько позиций.

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