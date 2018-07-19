Российские зоологи насильно раскормили тюленей

Сотрудники Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН опробовали модифицированный метод принудительного кормления на детенышах длинномордых тюленей (Halichoerus grypus), пойманных в Баренцевом море для научных исследований. Все отловленные щенки в итоге научились есть твердую пищу, что означает их взросление и приближение к самостоятельной жизни. Научная статья опубликована в журнале «Nature Conservation Research. Заповедная наука».

Ластоногие (моржи, тюлени, морские котики и т. д.) интересны своим двойным образом жизни: часть времени они проводят на суше, часть — в воде. В связи с этим у них развился ряд приспособлений. Об одном из них — необычной структуре сна морских котиков — «Чердак» недавно рассказывал. Чтобы систематически изучать эти приспособления, необходимо иметь популяцию животных этой группы в неволе. Здесь лучше всего подойдет относительно небольшое ластоногое, хорошо переносящие общение с человеком и ограничение доступной акватории.

В качестве кандидата на создание «подневольной» популяции выбрали длинномордого тюленя Halichoerus grypus. Отлавливать взрослых животных нерационально: они боятся людей и тяжело к ним привыкают. Поэтому четверо мурманских зоологов в декабре 2016-го посетили остров Большой Кий в Баренцевом море, в поблизости от полуострова Рыбачий. Там они прочесали остров в поисках щенков длинномордых тюленей. Когда кто-нибудь из участников экспедиции находил тюлененка, он звал остальных, и вместе они оценивали, как животное ведет себя по отношению к людям. Если щенок оказывался неагрессивным, на него накидывали сеть и перевозили в ней на морскую базу в Гаджиево . Такой способ поимки и транспортировки показал себя наименее травмирующим для зверей: по данным предыдущих экспедиций после перевозки в транспортировочных контейнерах животные чувствовали себя хуже. Интересно, что взрослых особей на Большом Кие и в близлежащих водах ученые практически не встретили.

Всего исследователи поймали пять детенышей длинномордого тюленя. Трое из них уже полиняли, а двое сохранили мех, с которым они родились. Возраст тюленят оценили исходя из уже известных фактов: самки начинают рожать в октябре, кормят детенышей молоком 2−3 недели (в среднем 18 дней), а затем щенки по неизвестной причине отказываются от еды на 10−28 дней. Таким образом, тюленям, добытым учеными, было от 4 до 6 недель.

Несмотря на сильную разницу в размерах щенков одного возраста, даже самые мелкие из них не выглядели истощенными от недокорма. Основной задачей ученых было перевести животных на твердую пищу — мороженую атлантическую сельдь. Учитывая, что некоторые звери могли еще голодать, первую неделю им только предлагали этот продукт из рук или с палочки, но не пытались кормить насильно. Затем, когда некоторые щенки начали терять вес, им стали «помогать»: сотрудник базы разжимал челюсти животного и держал ему рот открытым, а другой клал туда рыбу, нажимая на корень языка.

Процедура помогла сразу только трем тюленям (они начали есть рыбу самостоятельно), поэтому для оставшихся двух авторы статьи решили немного изменить методику. Они стали за полчаса до принудительного кормления вводить животным в рот через трубку литр раствора поваренной соли с глюкозой и препаратов, стимулирующих перистальтику кишечника и восстанавливающих водно-солевой баланс — Мотилиума и Регидрона. Еще через полтора часа ученые снова предлагали щенкам рыбу, и на этот раз они уже заглатывали ее по собственной воле. Так даже наиболее слабых животных удалось перевести на «взрослую», твердую пищу.

Сейчас все пятеро длинномордых тюленей живут в открытых вольерах в акватории Гаджиево (Кольский залив). Сотрудники Мурманского морского биологического института обучают их выполнять определенные команды. Это необходимо для того, чтобы исследования тюленей шли наиболее продуктивно. Авторы работы надеются, что их нововведение в кормлении тюленей поможет и другим группам ученых, работающих с дикими животными, ускорить реабилитацию своих подопечных после болезней.