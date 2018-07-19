В черном саркофаге обнаружены три мумии

Египетские ученые обнаружили в черном саркофаге три мумии

Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии, сообщает в четверг новостной портал "Йоум7" со ссылкой на главу управления по вопросам памятников древности Мустафу аль-Вазири.

По его словам, найденные мумии не принадлежат какой-либо королевской семье. "Никакой связи с королевскими семьями птолемейского или римского периода у этих мумий нет, поскольку на саркофаге отсутствуют соответствующие надписи", — сказал аль-Вазири.

Он также отметил, что мумии оказались сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен.

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрия. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники эллинистического периода истории Египта (примерно 332-330 годов до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.