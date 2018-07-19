Британский физик описал внешность инопланетян

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Британский физик: инопланетяне вряд ли внешне похожи на землян 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Как считает Аль-Халили, если Землю посетят посланцы инопланетного разума, то, вероятно, это будут машины, а не биологические существа
Инопланетные существа, скорее всего, внешне не будут походить на землян. Такого мнения придерживается британский физик-теоретик и популяризатор науки Джим Аль-Халили — составитель и редактор вышедшей в 2016 году книги о перспективах встречи с внеземными цивилизациями "Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о поисках инопланетной жизни".
В связи с публикацией этой книги на французском языке Аль-Халили — автор многочисленных научно-популярных фильмов и книг — дал интервью швейцарской газете Le Temps, в котором скептически высказался по поводу возможности внешнего сходства обитателей далеких миров с людьми. "У нас есть тенденция всему придавать антропоморфный вид, — заметил ученый. — Типичного инопланетянина мы представляем как существо с двумя руками и, по крайне мере, с несколькими пальцами… В действительности же, больше шансов, что инопланетяне совсем на нас не похожи".
Как считает Аль-Халили, если Землю посетят посланцы инопланетного разума, то, вероятно, это будут машины, а не биологические существа. В качестве аргумента он привел тот факт, что люди применяют роботов, хотя и находятся еще на начальном этапе исследования Вселенной. "Можно поспорить, что через несколько сотен лет искусственный интеллект отправится в путешествие для нас, потому что он способен выжить в экстремальных условиях, — пояснил ученый. — Поэтому логично, что и те, кто посетил бы нас сегодня, должны опережать нас в технологическом плане. В этой связи вероятно, что они предстали бы перед нами, скорее, в виде силиконовых машин, а не биологических существ".
По мнению Аль-Халили, нет оснований считать, что взаимодействие между представителями разных миров во Вселенной было бы враждебным, поскольку "ничто не может гарантировать, что их форма жизни тоже базируется на ДНК". "Полагаю, что мотивацией [прибытия инопланетян на Землю] будет прежде всего любопытство. Стремление знать и понимать — это характерная черта не только человечества, но и разума в целом", — констатировал ученый.
Он не согласен и с бытующим мнением о том, что на поиски "чего-то невероятного", включая внеземную жизнь, наука расходует слишком много средств и времени. "Этот аргумент звучит регулярно во всех сферах науки: зачем искать бозон Хиггса в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), не лучше ли направить эти средства на разработку лекарства от рака, — сказал Ал-Халили. — Но ведь понимание мира и его функционирования — это то, что делает нас людьми. И мы продолжим этим заниматься".
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