Ученые оценили опасность ледника Ларсена

Ученые рассказали, как таяние «мега-айсберга» повлияет на уровень моря

Таяние гигантского осколка ледника Ларсена, отколовшегося от Антарктиды в прошлом году, повысит уровень моря всего на несколько миллиметров. Разрушение других ледовых массивов вызовет гораздо более опасные последствия, пишут ученые в журнале Cryosphere.

"Хотя эти цифры кажутся нам небольшими, они отражают лишь небольшую часть реального роста уровня моря — тают и наземные ледники, и ледовые массивы Гренландии, и континентальной Антарктики. Если подобные тренды продолжатся, то рост уровня моря начнет сильно влиять на жизнь островных государств и прибрежных городов", — заявил Николас Барранд (Nicholas Barrand) из университета Бирмингема (Великобритания).

Климатологи, океанологи и другие ученые достаточно долгое время считали, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле — ледникам Гренландии и северной полярной ледовой шапке.

В последние годы это представление начало меняться, так как ученые обнаружили свидетельства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, что приведет к катастрофическому росту уровня моря.

Последние наблюдения НАСА и ЕКА показывают, что самым уязвимым и практически гарантированным кандидатом на уничтожение является так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический. Он начал распадаться еще в 1995 году, и одни из последних осколков этого ледника, чья площадь сопоставима с размерами Эстонии или Московской области , превратились в гигантский айсберг в июле прошлого года.

К счастью, "объект А-68", айсберг Ларсена весом в триллион тонн, пока остается у берегов Антарктиды и не мигрирует в сторону более теплых вод Атлантики, что тормозит процесс его дальнейшего разрушения и таяния. Тем не менее, это событие, как отмечает Барранд, заставило ученых просчитать последствия его разрушения и таяния других уязвимых ледников полуострова Антарктический.

Подобные оценки, как объясняет климатолог, не просто включают в себя то, как много воды попадет в море, но и изменения в структуре, скорости роста и "течения" континентальных ледников. Исчезновение ледника Ларсена и прочих подобных массивов, играющих роль "пробки" для потоков льда, стекающих из центральных регионов Антарктики, может заметно ускорить их побег в море и таяние.

Эти расчеты одновременно оказались и оптимистичными, и пугающими. С одной стороны, исчезновение А-68 и остальных фрагментов ледника Ларсена повысит уровень моря всего на 4 миллиметра, что не выходит за пределы типичных погрешностей в замерах.

С другой стороны, таяние других, более южных прибрежных ледников, к примеру, ледяного массива короля Георга VI, приведет к более катастрофичным последствиям из-за того, что этот ледник сдерживает сразу несколько континентальных ледовых потоков.

Уровень моря в таком случае вырастет к началу следующего столетия как минимум на 2,2 сантиметра, что уже может негативно повлиять на жизнь многих островных государств в Индийском и Тихом океанах.