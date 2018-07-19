Во Флориде обнаружили новую «инопланетную» акулу

Во Флориде ученые обнаружили новую «инопланетную» акулу

Американские ученые открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими "инопланетными" глазами, сообщает FoxNews со ссылкой на исследование в журнале Zootaxa.

Новый вид назвали в честь морского биолога Юджины Кларк — Squalus clarkae, или катран Дженни. Эти глубоководные акулы обитают в водах Мексиканского залива.

Ранее считалось, что катран Дженни является представителем другого вида, колючих акул Мицукури, обитающих в морских водах Японии . Однако ДНК-тест опроверг такую классификацию, выделив катран Дженни как отдельный вид семейства катрановых.

"Все глубоководные акулы внешне очень похожи друг на друга. Поэтому мы используем ДНК-тесты, чтобы определить, как давно отделился тот или иной вид и насколько он отличается от других видов этого же семейства", — сказала один из авторов исследования, Тоби Дэли-Энджел.

Яркой отличительной чертой катрана Дженни стали необычно крупные глаза. Кроме того, в среднем акула достигает всего 20-28 дюймов (50-70 см) в длину, что намного меньше, чем ее ближайшие "родственники".

Ранее сообщалось, что энтомологи нашли в тропических лесах Борнео новый вид взрывоопасных муравьев.