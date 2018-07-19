В Египте началась операция по вскрытию черного саркофага

Египетские ученые и инженеры в четверг неожиданно приступили к вскрытию крышки таинственного черного саркофага, обнаруженного в начале июля в городе Александрия, пишет египетская газета "Аль-Ахрам".

Крышка к настоящему моменту разгерметизирована и поднята всего на пять сантиметров, однако занятая подъемом комиссия министерства по делам памятников древности Египта приостановила работы и приняла решение эвакуировать всех наблюдающих за процессом, поскольку опасается испарения ядовитых газов из запечатанного более двух тысяч лет назад саркофага.

"На площадке останутся только ученые и инженеры… Ядовитый газ, который может выделяться при вскрытии саркофагов, способен нанести серьезный вред здоровью человека, вплоть до смертельного исхода", — сообщил изданию работающий на площадке ученый.

В газете подчеркивают, что операция по вскрытию саркофага началась совершенно неожиданно, журналистов на площадку не пригласили, несмотря на недавние заявления министерства по делам памятников древности страны, которое обещало предельно открытую для общественности операцию. "Комиссия министерства прибыла на площадку для вскрытия саркофага неожиданно в сопровождении усиленной охраны, журналистов не пустили", — сообщил один из очевидцев.

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрии. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты. Ученые полагают, что статуя и артефакты могут иметь отношение к человеку, который был погребен в саркофаге.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332-30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.