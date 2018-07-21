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NASA хочет восстановить связь с марсоходом Opportunity
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СМИ: NASA попытается восстановить связь с марсоходом Opportunity в сентябре 

ТАСС 1 час назад
Фото: соцсети
Попытка установления радиоконтакта с марсоходом Opportunity, перешедшим в спящий режим в условиях бушующей на Марсе бури, может быть предпринята не ранее сентября. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Space.com со ссылкой на экспертов Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА).
"С учетом длительности бури, наблюдавшейся на Марсе в 2001 году, можно ожидать, что атмосфера в достаточной степени очистится к началу сентября с тем, чтобы Opportunity смог зарядить свои батареи и послать сигнал на землю", — приводит Space.com мнение экспертов.
С 30 мая на поверхности Марса бушует мощная буря, возникающая примерно раз в течение шести-восьми земных лет, из-за чего солнечные батареи марсохода не получают достаточной энергии. В результате Opportunity перешел в спящий режим, при котором аппаратура периодически включается, проводится проверка имеющегося заряда батарей и в случае, если заряд слишком низок, аппаратура вновь возвращается в спящий режим.
Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, три недели спустя после того, как на поверхность Красной планеты опустился другой марсоход — Spirit, проработавший до марта 2010 года. Специалисты NASA не получали фотоинформации с Opportunity с 10 июня этого года.
К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на планете в далеком прошлом, а также возможность существования человека на ней в будущем.
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