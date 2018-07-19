В США появился НЛО в форме пирамиды

Неопознанный объект пролетел над городом Тейлор, который находится в американском штате Мичиган. Очевидцами стали несколько людей, которые увидели в небе странный объект около 2-х недель назад. Исследователи тщательно изучили загадочную фотографию и уверены в том, что это не материальный объект, а причудливая форма облаков, которая произошла естественным путём. Другие учёные считают, что форма облаков вызвана секретными разработками военных, например климатического оружия. Но местные жители уверены в том, что они наблюдали именно НЛО и не хотят слушать других версий. Стоит отметить, что облака странной формы стали появляться в разных точках мира и многие связывают это с деятельностью инопланетян.