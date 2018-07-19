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В Мьянме нашли скелет самого древнего детеныша змеи
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В Мьянме нашли скелет самого древнего детеныша змеи 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Возраст находки составляет примерно 98,8 миллионов лет.
В Мьянме в янтаре нашли скелет детеныша змеи. Останки относятся к началу позднего мела. В янтаре также обнаружили кусочки растений из лесной подстилки. Исследование опубликовал Science.
Отмечается, что возраст находки составляет примерно 98,8 миллионов лет.
Ученые смогли рассмотреть скелет благодаря рентгеновской микрокомпьютерной томографии. Останки состоят из 97 сочлененных позвонков, общей длиной всего 47,5 миллиметров. Также сохранился хвостовой отдел, на большинстве позвонков сохранились ребра, немного чешуи. В отдельных местах видна форма тела, но череп и еще около 70% позвонков отсутствуют.
Древний змееныш напоминает детенышей современных змей. Такие признаки, как неполное окостенение зигосфена и зигантрума, а также неполное закрытие хордального канала, подтверждают, что некоторые аспекты онтогенеза змей остаются неизменными в течение уже почти 100 миллионов лет. Также в янтаре нашли кусочек кожи с чешуей, который принадлежал более крупной змее. Специалисты считают, что это кожа взрослой особи того же вида. Ученые также обнаружили насекомых и кусочки растений из лесной подстилки. Это первое свидетельство о змеях, которые жили в лесу.
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