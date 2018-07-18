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В Израиле в одной из пещер обнаружили древние амфоры
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В Израиле в одной из пещер обнаружили древние амфоры 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Уникальную находку израильские ученые сделали во время экспедиции. Они изучали места, где в середине первого века нашей эры прятались евреи во время иудейского восстания. По всей видимости, человек, оставивший амфоры, собирался переждать сложные времена с большим запасом провизии. Однако сделать этого не успел. Следов долгого пребывания людей в пещере не обнаружено.
Сейчас археологи пытаются выяснить, как тяжелые сосуды вообще попали в скальный проход. Дело в том, что пещера находится на 30-метровой высоте. Чтобы добраться до нее, экспедиции потребовалось современное альпинистское снаряжение и хорошая физическая подготовка.
Ранее Пятый канал сообщал, что на дне Черного моря обнаружен древний византийский корабль.
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