В Израиле в одной из пещер обнаружили древние амфоры

Уникальную находку израильские ученые сделали во время экспедиции. Они изучали места, где в середине первого века нашей эры прятались евреи во время иудейского восстания. По всей видимости, человек, оставивший амфоры, собирался переждать сложные времена с большим запасом провизии. Однако сделать этого не успел. Следов долгого пребывания людей в пещере не обнаружено.

Сейчас археологи пытаются выяснить, как тяжелые сосуды вообще попали в скальный проход. Дело в том, что пещера находится на 30-метровой высоте. Чтобы добраться до нее, экспедиции потребовалось современное альпинистское снаряжение и хорошая физическая подготовка.

Ранее Пятый канал сообщал, что на дне Черного моря обнаружен древний византийский корабль.