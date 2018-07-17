Что будет, когда мужчины потеряют интерес к женщинам

Ученые бьют тревогу: сильная половина человечества стремительно теряет интерес к сексу. Футурологи предсказывают, что в скором времени близость между мужчиной и женщиной в привычном понимании уйдет прошлое. Физический половой акт, по их мнению, заменят гаджеты, чипы, андроиды и прочие достижения технического прогресса.

Жизнь без секса

Сексопатолог Ян Кертис уверяет, что за последние несколько десятилетий мужчины и женщины стала заниматься сексом в два раза меньше. Причем инициаторами отказа от близости в большинстве случаев начинают становиться представители сильной половины.

В числе причин исследователь называет вредные привычки, сердечно-сосудистые заболевания, постоянные стрессы, страх не реализовать свои амбиции, низкая самооценка. Кроме того, мужчины все меньше хотят ухаживать за женщиной, добиваться ее, в том числе из-за боязни получить отказ.

Ученый из Великобритании Дэвид Спайгелхелтер отметил уменьшение количества половых актов между супругами в западных странах. При этом люди все больше времени проводят с гаджетами. Эксперт уверен: из-за появления принципиально новых электронных устройств человечество может потерять интерес к сексу через 15 лет.

Цифровое удовольствие

Футурологи прогнозируют в ближайшем будущем замену физической близости на цифровую. Американец Реймонд Курцвейл считает, что к 2030 году это будет происходить посредством вживленных в мозг микрочипов, возможно даже в виртуальной реальности.

Его британский коллега Ян Пирсон заглядывает в 2050 год и предсказывает появление импланта другого вида — искусственной "умной" кожи. Этот имплант будет выполнять роль своего рода ключа к облачному хранилищу, из которого сможет скачивать ощущения и передавать их своему владельцу.

Андроиды

Футурологи уверены: человек будущего вместо себе подобного будет заниматься сексом с андроидами. Как отмечает автор научной монографии "Интимные отношения с искусственными партнерами" Дэвид Леви , производство роботов-любовников в промышленном масштабе начнется уже в ближайшие десятилетия, причем приобрести их можно будет по цене бюджетного автомобиля.

У андроидов будет целый ряд плюсов: идеальная внешность, неиссякаемая энергия, максимально точное повторение движений живого человека. Благодаря симулятору сердца у роботов во время секса будет учащаться пульс и дыхание, более того, их научат симулировать оргазм.

Леви отмечает, что в базу данных робота можно закачать "Камасутру" и прочие секс-достижения человечества. В настройках машины будет множество режимов, к примеру, японская гейша.

Знать меру

"Цифровизация" секса таит в себе опасность чрезмерного увлечения и привыкания. Человек, получающий удовольствие посредством электронных средств может стать заложником гаджетов и навредить собственному здоровью. Показателен эксперимент, проведенный в начале 1950-х годов на крысах. В мозг грызунов вживили имплант, воздействующий на "центр удовольствия" при нажатии рычага. В итоге крысы так увлекались его нажатием, что забывали о пище и еде и умирали.

На человеке такие эксперименты проводил американский профессор Роберт Хис. Пациент мог сколько угодно стимулировать свой "центр удовольствия". В итоге наступило привыкание: однажды за три часа он нажал на кнопку стимуляции 1500 раз. После этого его психическое состояние резко ухудшилось, он едва не покончил жизнь самоубийством.

Куда податься женщине

Потеря интереса мужчин к женщинам приведет к тому, что последние станут больше времени уделять карьере и самореализации, полагает футуролог Жан-Кристоф Бониc.

Уже сейчас женщины занимают все больше рабочих мест там, где раньше властвовали мужчины: инженерия, охрана труда, информационные технологии. Постепенно произойдет размывание и унификация социальных ролей мужчины и женщины, первые останутся доминировать лишь там, где нужна физическая сила, например, в шахтной добыче.

Кардинально трансформируется и роль женщины как супруги и матери. Снижение интереса к физической близости приведет к тому, что мужчины будут образовывать союз с женщиной только для совместного ведения хозяйства и воспитания детей. Мужчина и женщина будут в равной степени играть роль добытчиков и родителей.