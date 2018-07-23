Ученый призвал продолжить раскопки на месте обнаружения черного саркофага

КАИР , 23 июл — РИА Новости Маргарита Кислова . Раскопки в Александрии в районе обнаружения черного гигантского гранитного саркофага возрастом 2 тысячи лет необходимо продолжать, вероятно, там находятся и другие погребения, считает профессор археологии, специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади.

"Необходимо продолжать раскопки на месте обнаружения черного саркофага в районе улицы эль-Каримли в квартале Сиди Габер, поскольку можно ожидать, что там находятся и другие саркофаги, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть собраны крупные саркофаги", — сказал ученый в интервью египетской газете «Шурук».

По его словам, вполне можно рассчитывать обнаружить в Сиди Габер погребения других военных, политиков или представителей местных властей.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров был обнаружен нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн и возрастом более двух тысяч лет. Находка породила в мире массу слухов. Говорили о «проклятии фараона», о заключенном в саркофаге зле. Одной из самых обсуждаемых версий стала до сих пор не обнаруженная могила Александра Македонского

Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, которые, вероятно, принадлежали погибшим в бою воинам, предположительно IV-III веков до нашей эры.