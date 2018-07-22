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Таинственный черный саркофаг из Египта отправили на экспертизу
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Таинственный черный саркофаг из Египта отправили на экспертизу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В египетской Александрии подняли на поверхность черный гранитный саркофаг возрастом больше двух тысяч лет, передает телеканал «360».
Поднять находку смогли только с помощью военной техники — обычные строительные краны не сумели вытащить саркофаг весом более 25 тонн.
Специалистам пришлось раскапывать землю под гранитным артефактом, чтобы его можно было оторвать от земли. Сейчас саркофаг отправили в александрийский археологический комплекс Мустафа Камиль.
Три мумии, которые лежали в саркофаге, также подвергнутся изучению. Ученым предстоит определить время захоронения, возраст погребенных и даже восстановить их внешность. При беглом осмотре специалисты предположили, что похороненными могли оказаться воины или члены одной семьи
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