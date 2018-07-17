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Повышение уровня моря оставит мир без интернета
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Повышение уровня моря оставит мир без интернета 

Мир24 3 часа назад
Поднимающийся уровень моря уже в скором времени может разрушить инфраструктуру, обеспечивающую интернет-связь между крупными городами — к такому выводу пришли ученые из Висконсинского Университета в Мэдисоне, США.
Последние исследования показали, что уже к 2033 году вода может затопить 4 000 миль (почти 6,5 тысяч километров) оптоволоконных кабелей, сообщает Daily Mail.
Эксперты предупредили, что первыми могут пострадать Нью-Йорк, Майами и Сиэтл, причем сбой затронет не только эти конкретные города, но и отразится на всей глобальной системе коммуникаций.
«Результаты удивили нас. Мы ожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени», — отметил профессор компьютерных наук Висконсинского университета Пол Барфорд.
Проводя исследование, ученые опирались на данные интернет-атласа, отображающего структуру сетей по всему миру, а также прогнозы повышения уровня моря от Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Авторы проанализировали только ситуацию в США, однако, по их словам, эта проблема станет актуальной для многих стран. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25 лет назад, когда еще не было понятно, к каким последствиям приведет изменение климата. Они устойчивы к воздействию влаги, но не являются на 100% водонепроницаемыми.
Учитывая, насколько близко многие из них находятся к уровню моря, им не потребуется много времени, чтобы погрузиться под воду, предупреждают эксперты.
Согласно данным ученых, к 2300 году уровень Мирового океана поднимется на 1,2 метра, даже если страны будут строго соблюдать Парижское соглашение по климату.
Долгосрочные изменения будут обусловлены таянием льдов от Гренландии до Антарктиды, в результате чего на материках изменятся береговые линии.
Поднявшаяся вода будет угрожать городам от Шанхая до Лондона, низменностям во Флориде и в Бангладеш, а также целым странам, таким как Мальдивы.
«Остановить процесс затопления практически невозможно. Мы можем выиграть немного времени, но в долгосрочной перспективе ничего не изменится», — отметил Барфорд.
Ранее ученые сообщили, что Мальдивы, Сейшелы и часть Гавайев могут стать необитаемыми уже в ближайшие десятилетия — поднявшаяся вода сделает жизнь на этих островах невозможной.
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