«Как лягушка в кипятке»

Нерабочая обстановка: как жара влияет на мозг

Высокая температура в офисе грозит ухудшением работоспособности сотрудников, предостерегают американские ученые. Полученные данные подтверждаются работами и других исследователей.

Жара чревата множеством проблем со здоровьем: расширение сосудов грозит отеками и обмороками, избыточное потоотделение — обезвоживанием, а перегрев — тепловым ударом. В жару многие замечают, что становятся рассеянными, сосредоточиться не получается, а мысли не лезут в голову. И действительно, жара меняет работу мозга, выяснили ученые из Гарвардского университета . Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Влияние жары обычно изучалось в контексте ее воздействия на открытом воздухе, но сегодня многие взрослые проводят до 90% своего времени в помещениях, отмечают исследователи. Это делает перегрев дома или на рабочем месте не менее значимой проблемой. Кроме того, существующие исследования влияния жары были, как правило, сосредоточены вокруг наиболее уязвимых слоев населения — детей и пожилых людей. Однако и на остальных она тоже влияет не лучшим образом.

«Есть доказательства, что наш мозг чувствителен к изменениям температуры, — отмечает Джозеф Аллен, один из авторов исследования. — И чем больше меняется климат, тем чаще мы будем сталкиваться с аномальной жарой».

Чтобы выяснить, как жара влияет на когнитивные способности у молодых и здоровых людей, Аллен и его коллеги пригласили к участию в эксперименте 44 студентов, проживавших в общежитиях. Часть из них жила в зданиях с централизованной системой кондиционирования, остальные — в зданиях без нее. У первых температура воздуха в спальнях составляла около 21°C, у вторых доходила до 27°C.

На протяжении 12 дней студенты дважды в день получали математические тесты. Один их них, который приходил на смартфон сразу после пробуждения испытуемого, измерял память и скорость решения, второй — внимательность и скорость обработки информации.

«Мы выяснили, что в зданиях без центральной системы кондиционирования студенты имели более медленную реакцию: они на 13% медленнее решали примеры и давали на 10% меньше правильных ответов в минуту», — рассказывает Аллен.

Результаты, впрочем, ученых не удивили.

«Это как в эксперименте с лягушкой, помещенной в кипяток, — поясняет Аллен. — Температура поднимается медленно, мы почти не замечаем этого, но она на нас влияет».

Аналогичные результаты показывают и другие исследования. Так, в 2006 году было установлено, что когда температура воздуха на рабочем месте поднимается выше 23-24°C, продуктивность работников снижается. Наилучшей температурой для работы ученые признали 22,2°C. Когда она поднималась до 29°C, работоспособность сотрудников падала на 9%. Ключевыми оцениваемыми параметрами стала эффективность работы с текстом, простые вычисления, продолжительность телефонных разговоров с клиентами.

Другая команда исследователей сравнила работоспособность и состояние здоровья людей, проживающих в зданиях, удовлетворяющих и не удовлетворяющих экологическим нормам. Во втором случае в худшей продуктивности работы снова оказалась виновата слишком высокая температура, а помимо нее — плохое освещение. Разница в показателях была потрясающей — жители «экологичных» домов на 26,4% лучше справлялись с тестами на когнитивные способности, на 30% меньше жаловались на заболевания и на 6,4% лучше спали.

Такие же различия наблюдаются и у школьников — сдача экзамена в жаркий день приводит к плохим результатам.

Другая команда из Гарварда провела несколько тестов среди школьников в разные дни и выяснила, что если температура воздуха доходит до 30-32°C, то дети справляются с заданиями на 11% хуже, чем при температуре 22,2°C.

Ранее «Газета.Ru» уже писала — перегрев опасен даже в последние внутриутробные месяцы. Исследователи проанализировали данные о более чем 12 млн американцев, родившихся в 1969-1977 годах. Они учитывали дату и место рождения, расу, пол и уровень дохода. Обратившись к записям о погодных условиях за исследуемый период времени, ученые выяснили, как часто люди подвергались воздействию высоких температур до появления на свет и в первый год после. Как выяснилось, чем чаще в последние месяцы перед рождением и в первый год жизни они оказывались на жаре около 32°С, тем меньше они зарабатывали во взрослом возрасте. На каждый день, проведенный на жаре, приходилось снижение ежегодного дохода в среднем на $30.

Плоды и новорожденные дети наиболее чувствительны к повышению температуры, так как их нервная система и способность к терморегуляции еще не до конца развиты. Поэтому, когда жара влияет на развитие мозга ребенка, это может привести ко множеству последствий, включая и проблемы с карьерой.