Ещё
Подтверждена подлинность останков царской семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СК рассказали об итогах экспертизы останков царской семьи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспертизы подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и его семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — сказала она.
Петренко отметила, что расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома в 1918 году продолжается, однако, согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.
По ее словам, результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.
Кроме того, из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец — сын.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии7  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера15
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»
Лепс не успел за фонограммой25
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно586
«Любой, кроме Порошенко»30
Видео
04:39
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение