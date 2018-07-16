Подтверждена подлинность останков царской семьи

В СК рассказали об итогах экспертизы останков царской семьи

"В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения", — сказала она.

Петренко отметила, что расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома в 1918 году продолжается, однако, согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.

По ее словам, результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.