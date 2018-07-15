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На Ставрополье врач отказываются лечить кричащую от боли бывшую коллегу-пенсионерку
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На Ставрополье врач отказываются лечить кричащую от боли бывшую коллегу-пенсионерку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Родные пожилой женщины пытаются помочь ей уже несколько дней. Для начала им пришлось несколько дней допиваться госпитализации в больницу Георгиевска, где живет пожилая женщина. Об этом СМИ рассказала внучка пенсионерки, Нарина.
Несколько дней назад женщине стало плохо, родные вызвали «Скорую». Но медработники сразу заявили родным, что пожилая женщина умирает. Они сделали укол и уехали. Пенсионерка буквально выла от боли, однако медики были непреклонны и на звонки отвечали, что сделать ничего не могут.
Тогда родные буквально вынудили врачей госпитализировать пенсионерку.
Но и тут ее муки не закончились, врачи отказались ставить женщине диагноз, уверяя, что боль вызывает предсмертное состояние. Внучке пришлось из США где она живет, по видеосвязи, выпрашивать обезболивающие препараты. Однако врачи продолжают настаивать, чтобы женщину забрали домой.
Нарина собирается добиться наказания для врачей и уже отправила жалобы губернатору Ставропольского края и в региональный Минздрав.
Отметим, что Анна полвека проработала в медучреждениях города Георгиевска. Женщина почётный донор СССР и герой труда. Отказывается ее лечить бывшая коллега.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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