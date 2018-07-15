Во Франции обнаружили череп мастодонта

Согласно его данным, останки обнаружил фермер из города Л`Иль-ан-Донон еще в 2014 году. Мужчина не хотел, чтобы ему мешали трудиться, поэтому несколько скрывал находку. Однако в 2017 году он сообщил об обнаруженном черепе ученым из парижского Музея естественной истории.

В музеях хранились только четыре зуба-моляра древнего животного, поэтому ученые имели очень мало информации о пиренейском мастодонте. Отмечается, что найденные зубы были обнаружены недалеко от черепа, но 1857 году. Одна пара их хранилась в региональном Музее Тулузы , а вторая — в Париже.

Эти зубы имеют иную форму, чем у мамонта и современного слона, что и позволило считать, что это отдельный представить семейства гомфотериевых из вымерших млекопитающих отряда хоботных. Эти животные мигрировали на территорию нынешней Европы из Африки примерно 18 млн лет назад и полностью вымерли 1,5 млн лет назад.

Как сообщил AFP директор парижского музея Франсис Дюрантон, установлено, что у пиренейских мастодонов были две пары бивней 80-сантиметровой длины. Одни росли из верхней, а другие — из нижней челюсти. Однако ученым предстоит большая работа, за время нахождения в земле череп животного «врос» в скалистый материал. Теперь находку придется высвобождать из него по миллиметру. «Половина работы уже сделана, осталось еще шесть-девять месяцев упорного труда», — пояснил Франсис Дюрантон.