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Во Франции обнаружили череп мастодонта
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Во Франции обнаружили череп мастодонта 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Череп пиренейского мастодонта — древнего родственника слона обнаружили археологи на юго-востоке Франции. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP).
Согласно его данным, останки обнаружил фермер из города Л`Иль-ан-Донон еще в 2014 году. Мужчина не хотел, чтобы ему мешали трудиться, поэтому несколько скрывал находку. Однако в 2017 году он сообщил об обнаруженном черепе ученым из парижского Музея естественной истории.
В музеях хранились только четыре зуба-моляра древнего животного, поэтому ученые имели очень мало информации о пиренейском мастодонте. Отмечается, что найденные зубы были обнаружены недалеко от черепа, но 1857 году. Одна пара их хранилась в региональном Музее Тулузы, а вторая — в Париже.
Эти зубы имеют иную форму, чем у мамонта и современного слона, что и позволило считать, что это отдельный представить семейства гомфотериевых из вымерших млекопитающих отряда хоботных. Эти животные мигрировали на территорию нынешней Европы из Африки примерно 18 млн лет назад и полностью вымерли 1,5 млн лет назад.
Как сообщил AFP директор парижского музея Франсис Дюрантон, установлено, что у пиренейских мастодонов были две пары бивней 80-сантиметровой длины. Одни росли из верхней, а другие — из нижней челюсти. Однако ученым предстоит большая работа, за время нахождения в земле череп животного «врос» в скалистый материал. Теперь находку придется высвобождать из него по миллиметру. «Половина работы уже сделана, осталось еще шесть-девять месяцев упорного труда», — пояснил Франсис Дюрантон.
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