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Почему шумерская цивилизация не укладывается в истории
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Почему шумерская цивилизация не укладывается в истории 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Споры о шумерской цивилизации ведутся десятилетиями. Эта развитая культура, существовавшая еще 4000 лет до нас обладала невероятным уровнем научных знаний и технологий: в рамках традиционной истории она просто не укладывается и ученые никак не могут понять, откуда шумеры взяли все эти знания.
Согласно сохранившимся записям, шумерское общество отличалось высоким уровнем развития. Двухпалатный парламент, налаженные торговые пути, философия и сбалансированный социум — и это в ту пору, когда большая часть людей все еще сохраняла племенной строй, а кое-где так и вовсе жила в пещерах.
Расшифровка клинописи показала ученым, что в 4 тысячелетии до нашей эры в долине Тигра и Евфрата умели выращивать пшеницу и лен, владели знаниями в точных науках, развивали металлургию и понимали физику. Стрелковый лук, колесо, система канализации и даже хирургия — создается впечатление, что шумеры просто брали знания из какого-то внешнего источника.
Это шумеры впервые стали использовать зодиак, разделили год на 12 месяцев, а неделю на 7 дней. Но даже зная все это, ученые не могут решить одну из главных загадок странной цивилизации: где была их прародина?
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