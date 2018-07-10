В Египте нашли древний город

В Египте «черные археологи» помогли ученым найти древний город

Сотрудники полиции Египта задержали банду «черных археологов», которые орудовали в провинции Эль-Минья. Злоумышленники искали ценности для дальнейшей продажи, а нашли город греко-римского периода, сообщает Youm7.

Были задержаны семь человек, у которых при себе оказались бронзовые и медные монета, а также керамические горшки. Все найденные артефакты датируются II и III веками нашей эры.

Злоумышленников допросили, и они показали место, где были обнаружены древние ценности. На место немедленно приехали эксперты из министерства древностей Египта. Они нашли скрытое под слоем грунта ранее неизвестное миру ученых поселение. В нем оказалась древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также были найдены могилы, высеченные в скалах.

Есть предположения, что древний город, расположенный под землей, занимает территорию длиной примерно два километра, а шириной до 600 метров. Его возраст относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Город можно считать хорошо сохранившимся. Ученые надеются найти под землей и другие памятники и постройки.

Что касается преступников, то они к моменту задержания планировали продать за границу 483 найденных здесь предмета. Банда была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия.

Напомним, что не так давно археологи обнаружили в дельте Нила остатки пивоварни, которая может быть признана древнейшей на Земле. Возраст объекта — пять тысяч лет.