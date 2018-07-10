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Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг за год не сдвинулся с места
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Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг за год не сдвинулся с места 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Гигантский айсберг A68, отколовшийся от ледника Ларсен С в Антарктиде год назад, за все это время не сдвинулся с места, установили специалисты американского проекта Midas по наблюдению за таянием ледников. Данные были опубликованы на сайте проекта.
A68, айсберг размером с небольшой город, откололся от ледника в августе 2017 года и за несколько дней отошел от него на 5 км. Ученые боялись, что он может разбиться на более мелкие куски. В мае 2018 года от него действительно отошли несколько небольших фрагментов, но сам айсберг практически не сдвинулся с места. По словам исследователей, все дело в плотности льда в море Уэддела, находящемся справа от ледника.
Пока исследователи не могут точно сказать, когда и куда двинется айсберг. Они предполагают, что он может отойти от ледника на расстояние свыше 1600 км к северу от Фолклендских островов. А его таяние может занять десятилетия.
Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.
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