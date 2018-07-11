Переписана история появления гигантских динозавров

Палеонтологи из Университета Сан-Хуана ( Аргентина ) обнаружили останки крупного динозавра Ingenia prima, который жил более 200 миллионов лет назад, в позднем триасовом периоде. Находка показывает, что гигантские зауроподы появились гораздо раньше, чем считалось до этого. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Зауроподами называют большую группу четвероногих травоядных динозавров, которые, как считалось, жили в юрский и меловой период (200-85 миллионов лет назад). Для этих ящеров характерны крупные размеры тела, длинная шея и относительно небольшая голова, хотя встречались и карликовые виды. Типичными представителями являлись диплодоки, брахиозавры и апатозавры (ранее называемые бронтозаврами).

Новый вид был найден в провинции Сан-Хуан, в 1100 километрах к западу от Буэнос-Айреса . Останки включали в себя несколько позвонков шеи и хвоста, а также кости конечностей. По оценкам, ящер был в три раза крупнее самых больших известных динозавров триасового периода, что свидетельствует о том, что гигантизм у этой группы животных возник раньше, чем предполагалось. Палеонтологи считали, что крупные зауроподы возникли 180 миллионов лет назад.

По мнению ученых, Ingenia prima был одним из первых динозавров, которые имели большие размеры тела. Анализ окаменелостей показал, что он накапливал костную ткань быстрее, чем другие гигантские виды, обитавшие в Аргентине. Животное росло быстро и могло достигнуть 8-10 метров в высоту. Кроме того, найденная особь должна была весить около 10 тонн с учетом того, что ее кости имели воздушные полости, что значительно уменьшало вес.