Создано самое эффективное лекарство от ВИЧ

Ученые создали и уже испытали самую эффективную на данный момент вакцину от вируса иммунодефицита человека, сообщает Medical Xpress.

Двойной слепой метод исследования вакцины Ad26 на 393 добровольцах из США , Тайланда, Южной и Восточной Африки показало, что новое лекарство дает стойкий иммунный ответ против ВИЧ.

Кроме того, лечение с помощью Ad26 вызывало лишь незначительные побочные эффекты, например, боли в месте внутримышечного введения вакцины, боли в спине и животе, а также диарею и головокружение.

В начале июня стало известно, что ученые создали вакцину, которая дает иммунитет от 30% штаммов ВИЧ. По словам сотрудников американского Национального института изучения аллергии и инфекций, «ахиллесовой пятой» ВИЧ является антитело N123-VRC34, которое «цепляется» не за оболочку вируса, а за белок gp41. Эта информация позволила им создать «потенциально очень сильную» вакцину, которая прививает иммунитет от 70 штаммов ВИЧ из 208 существующих.