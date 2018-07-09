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Создано самое эффективное лекарство от ВИЧ
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Создано самое эффективное лекарство от ВИЧ 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Reuters
Ученые создали и уже испытали самую эффективную на данный момент вакцину от вируса иммунодефицита человека, сообщает Medical Xpress.
Двойной слепой метод исследования вакцины Ad26 на 393 добровольцах из США, Тайланда, Южной и Восточной Африки показало, что новое лекарство дает стойкий иммунный ответ против ВИЧ.
Кроме того, лечение с помощью Ad26 вызывало лишь незначительные побочные эффекты, например, боли в месте внутримышечного введения вакцины, боли в спине и животе, а также диарею и головокружение.
В начале июня стало известно, что ученые создали вакцину, которая дает иммунитет от 30% штаммов ВИЧ. По словам сотрудников американского Национального института изучения аллергии и инфекций, «ахиллесовой пятой» ВИЧ является антитело N123-VRC34, которое «цепляется» не за оболочку вируса, а за белок gp41. Эта информация позволила им создать «потенциально очень сильную» вакцину, которая прививает иммунитет от 70 штаммов ВИЧ из 208 существующих.
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