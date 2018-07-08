В Бахчисарае обнаружены солнечные часы

В Бахчисарае при реставрации в Ханском дворце нашли солнечные часы

Гранитное цилиндрическое основание солнечных часов, располагавшихся в главном дворе Ханского дворца в Бахчисарае, найдено при благоустройстве территории, сообщил РИА Новости главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Рустем Умеров.

"В ходе благоустройства главного двора, когда мы выравнивали территорию у стены со стороны кладбища, был обнаружен цилиндр. Он был под небольшим слоем почвы, после расчистки стало ясно, что это — гранитное основание солнечных часов, которые ранее были установлены в главном дворе дворца", — рассказал Умеров.

Обмеры и сравнения с фотографиями Ханского дворца из архивов авторства фотографа Болдырева (конца XIX века) указали, что именно этот столб был основанием солнечных часов, на его верхней части была установлена металлическая стрелка (гномон), сказал Умеров.

"Упоминания о солнечных часах есть в печатном сборнике "Русский художественный листок", а именно на планах русского живописца и графика Тимма, датированные 1855-1856 годами. К сожалению, сейчас точную дату установки солнечных часов назвать сложно, но место их расположения известно точно", — заявил архитектор.

Сейчас решается вопрос о воссоздании солнечных часов на их историческом месте в Ханском дворце, уже ведутся переговоры с компанией, которая проведет работы с учетом географических координат места установки.

Ханский дворец в Бахчисарае — бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. На противоаварийные и реставрационные работы в Ханском дворце выделено 1,6 миллиарда рублей, работы займут несколько лет.