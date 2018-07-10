Ещё
В летящем к Земле астероиде не увидели опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт не видит опасности в летящем к Земле астероиде «Веста» 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: NASA
Гигантский и самый яркий астероид "Веста", который 12 июля приблизится к Земле на минимальное расстояние, не представляет для нашей планеты никакой опасности, заявил РИА Новости генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.
"Защищаться от этого астероида не нужно, потому что никакой опасности для землян он не представляет, пролетая на расстоянии в 170 миллионов километров. Это все пустые страсти. Те, кто пугает "Вестой", — просто мало осведомленные люди", — сказал он.
Диаметр приближающегося гиганта — 576 километров. Скорость, с которой он несется к Земле, составляет 19346 километров в секунду. "Веста" — второе самое массивное тело в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида "Паллада". Астероид был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.
Имя астероиду предложил Карл Гаусс. Период обращения "Весты" вокруг Солнца составляет 3,63 года. Орбита астероида почти круговая. Наклон орбиты к плоскости эклиптики невелик и равен 7,14 градусов. "Веста" является самым ярким астероидом. Это единственный астероид, который в ясную ночь может быть виден невооруженным глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 километров в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние 177 миллионов километров.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию220
В НАТО появится новый член204
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными21
Определен исход скандала с Собчак из-за Крыма37
Россиянам готовят новый налог167
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение