Челябинцы смогут воочию увидеть приближающийся к Земле гигантский астероид

В ближайшую неделю жители Челябинской области смогут увидеть невооружённым глазом астероид Веста — самый крупный из малых небесных тел.

В четверг, 12 июля, Веста приблизится на минимальное расстояние к Земле. По данным NASA, от нашей планеты до гигантской скалы со средним диаметром 525 км будет около 170 миллионов километров. Это чуть дальше, чем до Солнца, и в три раза больше, чем до Марса. Однако этого будет достаточно, чтобы разглядеть астероид на звёздном небе.

Впрочем, чтобы найти небесное тело, необходимо обладать хотя бы минимум астрономических познаний. Веста появится низко над горизонтом в южной части небосвода в созвездии Стрельца. Сложность для поиска в том, что оно не имеет характерных очертаний.

Поэтому ориентиром может послужить тускло жёлтый слегка мерцающий объект — планета Сатурн. Веста будет чуть выше и правее от него.

Наблюдение в бинокль позволит лучше увидеть сверкающий объект, однако не настолько, чтобы разглядеть его детали. Между тем, на Весте расположена вторая по высоте гора в Солнечной системе — Реясильва, которая возвышается над окружающим ландшафтом на 22 километра. Это почти три Эвереста.

Веста стала крупнейшим и самым массивным из известных астероидов после того, как Цереру причислили к классу карликовых планет. Это также самый яркий из всех астероидов и единственный, который без особых усилий можно наблюдать невооружённым глазом.