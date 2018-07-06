Ещё
В РФ создадут очки дистанционного управления роботами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создадут очки дистанционного управления роботами 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Fotolia / Dan Race
Очки, позволяющие оператору видеть "глазами" робота и управлять им на расстоянии, создаются в России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного проекта — холдинга "Швабе" Сергей Попов.
"Не могу не рассказать о разработке нашего новосибирского предприятия — 3D-очки, позволяющие их оператору погрузиться в управление роботизированным устройством. То есть эти очки позволяют ему видеть "глазами" робота. Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом", — сказал он.
Говоря о других перспективных разработках "Швабе" для робототехники, Попов упомянул создаваемые компанией оптические сканеры-лидары (LIDAR, Light Identification Detection and Ranging), которые позволят роботам не только формировать изображение того или иного объекта, но и определять расстояние до него.
"Это особенно важно при разминировании, когда существующая точность определения расстояния до цели с погрешностью до трёх сантиметров может привести к тому, что роботизированный комплекс попросту "оступится" и подорвётся", — пояснил собеседник агентства.
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии51
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа261
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей23
Зачем Россия разрабатывает «Гром»101
Как Украина возьмет Мурманск83
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
00:29
Зачем Россия разрабатывает «Гром»
Армия
01:19
Водитель автобуса избил известного актера в Москве
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение