В РФ создадут очки дистанционного управления роботами

В России создадут очки дистанционного управления роботами

"Не могу не рассказать о разработке нашего новосибирского предприятия — 3D-очки, позволяющие их оператору погрузиться в управление роботизированным устройством. То есть эти очки позволяют ему видеть "глазами" робота. Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом", — сказал он.

Говоря о других перспективных разработках "Швабе" для робототехники, Попов упомянул создаваемые компанией оптические сканеры-лидары (LIDAR, Light Identification Detection and Ranging), которые позволят роботам не только формировать изображение того или иного объекта, но и определять расстояние до него.

"Это особенно важно при разминировании, когда существующая точность определения расстояния до цели с погрешностью до трёх сантиметров может привести к тому, что роботизированный комплекс попросту "оступится" и подорвётся", — пояснил собеседник агентства.