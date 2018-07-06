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В РФ разрабатывают контактные линзы—"бинокли"
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В России разрабатывают контактные линзы—"бинокли" 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Fotolia / capifrutta
Специалисты холдинга "Швабе" разрабатывают уникальные контактные линзы с функцией бинокля, управлять которыми в перспективе будет возможно "силой мысли", заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Сергей Попов.
"Сейчас мы думаем над тем, можно ли сделать из обычных контактных линз, широко используемых сегодня вместо очков, бинокль — можно ли менять на них фокусное расстояние. Пока рассматривается возможность корректировки изображения при помощи специального пульта и, может быть, в дальнейшем возможны будут и другие варианты, в том числе и нейроуправление", — сказал он.
По его словам, "Швабе" направила этот проект в Фонд перспективных исследований. При заинтересованности линзами-"биноклями" ФПИ выделит средства на их дальнейшую разработку.
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.
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