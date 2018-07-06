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Рязанский покинет отряд космонавтов
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Большой десантный корабль РФ сел на мель

Источник: Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сергей Рязанский уходит из отряда космонавтов РФ, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Сергей Рязанский принял решение уйти из отряда космонавтов", — сказал собеседник агентства, не уточнив причины и сроки ухода Рязанского из отряда.
Известно, что Рязанский возглавляет Российское движение школьников.
Официальным подтверждением информации об уходе Рязанского из отряда ТАСС пока не располагает.
Рязанский дважды летал на Международную космическую станцию, второй раз это было в июле 2017 года.
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