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Отростки крыльев бабочек спасают от хищников
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Отростки крыльев бабочек спасают от хищников 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Представители вида бабочек сатурния мимоза (Argema mimosae) с характерными отростками на концах крыльев jimmy hoffman/Flickr
Биологи выяснили эволюционный смысл удлиненных крыльев некоторых бабочек. Оказалось, что такая форма крыльев создает ложные цели для летучих мышей, которые охотятся на бабочек с помощью эхолокации. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Хищники и жертвы в природе постоянно находятся в режиме «гонки вооружений»: одни пытаются лучше находить и ловить цель, а другие — прятаться и запутывать нападающего. В частности, именно так обстоят дела в противостоянии летучих мышей и бабочек, на которых те охотятся. Например, некоторые бабочки сами могут издавать высокочастотные щелчки, запутывающие нападающих, а некоторые даже используют технологию вроде «глушения» сигнала.
В новой работе показывается, что некоторые бабочки способны создавать акустические иллюзии у летучих мышей при помощи специальной формы крыльев. Биологи посредством скоростной камеры исследовали охоту мышей на три вида бабочек: сатурнию луна (Actias luna), сатурнию полифему (Antheraea polyphemus) и сатурнию мимозу (Argema mimosae). В рамках эксперимента ученые отрезали или укорачивали отростки на задних крыльях бабочек, а другим прикрепляли более длинные отростки или другой формы.
Выяснилось, что бабочки без отростков оказываются легкой добычей для летучих мышей — атаки были неудачными всего в 27% случаев, в то время как охота на насекомых с длинными отростками заканчивалась провалом в два раза чаще. При охоте на сатурнию мимозу с нормальными крыльями мыши не попадали по телу бабочки в 75% случаев, с укороченными отростками — уже в 45%, а вообще без удлинений — в 34%.
Видео, которое авторы статьи сделали совместно с журналом Science
Построение генеалогического дерева бабочек позволило выяснить, что приспособление в виде отростков на крыльях возникло у разных групп насекомых независимо, причем не единожды. Эксперименты продолжались длительное время, но мыши не начинали ловить нормальных бабочек лучше. Это говорит о том, что форма крыльев бабочек сильно влияла на то, как они воспринимают пространство. Работа также может пригодиться в области робототехники — для создания более проворных дронов.
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