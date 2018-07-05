Отростки крыльев бабочек спасают от хищников

Биологи выяснили эволюционный смысл удлиненных крыльев некоторых бабочек. Оказалось, что такая форма крыльев создает ложные цели для летучих мышей, которые охотятся на бабочек с помощью эхолокации. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Хищники и жертвы в природе постоянно находятся в режиме «гонки вооружений»: одни пытаются лучше находить и ловить цель, а другие — прятаться и запутывать нападающего. В частности, именно так обстоят дела в противостоянии летучих мышей и бабочек, на которых те охотятся. Например, некоторые бабочки сами могут издавать высокочастотные щелчки, запутывающие нападающих, а некоторые даже используют технологию вроде «глушения» сигнала.

В новой работе показывается, что некоторые бабочки способны создавать акустические иллюзии у летучих мышей при помощи специальной формы крыльев. Биологи посредством скоростной камеры исследовали охоту мышей на три вида бабочек: сатурнию луна (Actias luna), сатурнию полифему (Antheraea polyphemus) и сатурнию мимозу (Argema mimosae). В рамках эксперимента ученые отрезали или укорачивали отростки на задних крыльях бабочек, а другим прикрепляли более длинные отростки или другой формы.

Выяснилось, что бабочки без отростков оказываются легкой добычей для летучих мышей — атаки были неудачными всего в 27% случаев, в то время как охота на насекомых с длинными отростками заканчивалась провалом в два раза чаще. При охоте на сатурнию мимозу с нормальными крыльями мыши не попадали по телу бабочки в 75% случаев, с укороченными отростками — уже в 45%, а вообще без удлинений — в 34%.

Видео, которое авторы статьи сделали совместно с журналом Science

Построение генеалогического дерева бабочек позволило выяснить, что приспособление в виде отростков на крыльях возникло у разных групп насекомых независимо, причем не единожды. Эксперименты продолжались длительное время, но мыши не начинали ловить нормальных бабочек лучше. Это говорит о том, что форма крыльев бабочек сильно влияла на то, как они воспринимают пространство. Работа также может пригодиться в области робототехники — для создания более проворных дронов.